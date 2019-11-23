Сборная России вышла вперед в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса.

В первой встрече между Россией и Канадой Рублев переиграл Вашека Поспишила со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 часа 27 минут.

В следующей игре встретятся россиянин Карен Хачанов и представитель Канады Денис Шаповалов.

Ранее стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса.

Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала
Андрей Рублев (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 6:4