Сборная России вышла вперед в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса.
В первой встрече между Россией и Канадой Рублев переиграл Вашека Поспишила со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 часа 27 минут.
В следующей игре встретятся россиянин Карен Хачанов и представитель Канады Денис Шаповалов.
Ранее стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса.
Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала
Андрей Рублев (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 6:4