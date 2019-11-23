Глава российской легкой атлетики подал в отставку

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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин принял решение подать в отставку.

Соответствующее заявление функционер сделал на заседании президиума ВФЛА, который проходит в Москве 23 ноября.

«Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Сейчас президиум выбирает исполняющего обязанности», — цитирует Шляхтина РИА «Новости».

Президент ВФЛА отметил, что остальные вопросы будут решены в рабочей группе Олимпийского комитета России 25 ноября и 27 ноября в Министерстве спорта.

Ранее сообщалось, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко прокомментировала скандал с отстранением Шляхтина.