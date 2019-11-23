«Челси» активно наблюдает за форвардом ЦСКА Чаловым

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Лондонский «Челси» активно наблюдает за форвардом столичного ЦСКА Федором Чаловым. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «аристократы» могут предпринять попытку приобрести 21-летнего нападающего молодежной сборной России в том случае, если с них будет снят трансферный бан.

Ситуация с запретом на осуществление трансферной деятельности может быть разрешена в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы 24-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в туринском «Ювентусе».