Депутат Госдумы Журова удивилась позднему исключению ВФЛА

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Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По ее словам, данное решение напрашивалось уже на протяжении длительного периода времени.

«Я удивлена тому, почему это отстранение произошло так поздно. Очевидно, что без легкой атлетики у России нет шансов на попадание в тройку призеров медального зачета Олимпиады. Мы и в пятерку, скорее всего, из-за этого не попадем», — сказала Журова.

Ранее сообщалось, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал исполком лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.