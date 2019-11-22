Черышев рассказал о том, как Роналду учил русский язык
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о том, как португальский нападающий Криштиану Роналду учил русский язык с помощью своего сына, Дениса Черышева, который в настоящий момент выступает за испанскую «Валенсию». Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, 34-летний португалец очень добродушно общался с Черышевым-младшим.
«В те времена, когда Криштиану встречался с Ириной Шейк, то он постоянно спрашивал у Дениса, как сказать по-русски «я тебя люблю». Это было интересно. Роналду всегда с теплотой относился к нему», — сказал Черышев-старший.
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