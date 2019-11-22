Аргентинец Дриусси о российских морозах: я уже привык к ним

<img src="//img.gazeta.ru/files3/631/12351631/upload-RIAN_5876119.HR-pic905-895x505-31157.jpg">

Полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о российской погоде. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, за два с половиной года пребывания в России он уже смог адаптироваться к суровым климатическим условиям.

«Морозы для меня уже привычны. Мы играли во многих холодных городах: и в Казани, и в Уфе, да и в Санкт-Петербурге в настоящее время не совсем жарко. Здорово, что у нашего стадиона есть крыша — она придает уют и комфорт. Но проблем с адаптацией в холоде у меня нет», — сказал Дриусси.

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси поделился мнением об одноклубнике Александре Кокорине.