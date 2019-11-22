Рекордное количество зрителей посетили турниры АТР в 2019 году

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Рекордное количество зрителей в 2019 году посетили турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает «Чемпионат.com».

Всего в 2019 году состоялось 63 турнира, на них побывало 4,82 млн болельщиков. Прошлый максимум был достигнут в 2017 году, тогда на соревнования пришли посмотреть 4,57 млн человек.

Стоит отметить, что самым посещаемым турниром стал Итоговый турнир в Лондоне. За состязанием следили 242 883 фанатов. Победа досталась греческому теннисисту Стефану Циципасу, а российский спортсмен Даниил Медведев проиграл все три матча.

Ранее Андрей Рублев поблагодарил фанатов за поддержку на Кубке Дэвиса.