Отставка Марадоны с поста главного тренера «Химназии» отменена

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Чемпион мира по футболу Диего Марадона продолжит занимать должность главного тренера «Химнасии», сообщает Ole.

По информации издания, отставка аргентинца была связана с тем, что в клубе существовали вопросы, из-за которых тот был готов покинуть свою должность. Кандидаты в президенты клуба Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли пришли к согласию. В результате переговоров первый станет главой клуба, а второй займет пост вице-президента.

Действующий президент Габриэль Пеллегрино, из-за ухода которого Марадона мог покинуть команду, останется в руководстве клуба.

Ранее сообщалось, что Марадона ушел в оставку спустя 2,5 месяца после назначения.