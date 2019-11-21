Отставка Марадоны с поста главного тренера «Химназии» отменена
Чемпион мира по футболу Диего Марадона продолжит занимать должность главного тренера «Химнасии», сообщает Ole.
По информации издания, отставка аргентинца была связана с тем, что в клубе существовали вопросы, из-за которых тот был готов покинуть свою должность. Кандидаты в президенты клуба Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли пришли к согласию. В результате переговоров первый станет главой клуба, а второй займет пост вице-президента.
Действующий президент Габриэль Пеллегрино, из-за ухода которого Марадона мог покинуть команду, останется в руководстве клуба.
Ранее сообщалось, что Марадона ушел в оставку спустя 2,5 месяца после назначения.