Гендиректор РУСАДА отреагировал на критику Исинбаевой
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывание двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Бывшая спортсменка ранее заявила, что гендиректор РУСАДА запугивает российских спортсменов, говоря о возможных санкциях в связи с допинговым скандалом.
«Высказывание Исинбаевой в мой адрес считаю некорректным, я искренне сожалею о ее словах. Свои заявления делаю на основании открытых и закрытых источников. К подаче сведений отношусь взвешенно и ответственно», — цитирует Гануса ТАСС.
Ранее Исинбаева заявила, что не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать громкие заявления.