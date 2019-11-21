Гендиректор РУСАДА отреагировал на критику Исинбаевой

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывание двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

Бывшая спортсменка ранее заявила, что гендиректор РУСАДА запугивает российских спортсменов, говоря о возможных санкциях в связи с допинговым скандалом.

«Высказывание Исинбаевой в мой адрес считаю некорректным, я искренне сожалею о ее словах. Свои заявления делаю на основании открытых и закрытых источников. К подаче сведений отношусь взвешенно и ответственно», — цитирует Гануса ТАСС.

Ранее Исинбаева заявила, что не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать громкие заявления.