Загитова рассказала о самом раздражающем вопросе от журналистов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о самом раздражающем вопросе от журналистов.
«После Игр-2018 все задают одни и те же вопросы. Особенно мне нравился вопрос: «Ты рада, что выиграла Олимпийские игры?» Как фигурист может быть не рад золоту главных игр четырехлетия? Он же достиг вершины всего спорта! Но я сдерживалась», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.
На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова опередила соотечественницу Евгению Медведеву.
Ранее фигуристка заявила, что не любит повышенное внимание к себе.