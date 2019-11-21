Исинбаева призвала игнорировать спекуляции о недопуске до ОИ-2020

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась мнением об информации о возможном недопуске России до Олимпийских игр 2020 года в Токио.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за расхождений данных московской лаборатории.

«Я призываю наших спортсменов ни в коем случае ничего не читать и не принимать близко к сердцу. Необходимо ждать заявлений от президентов ОКР, Международного олимпийского комитета и WADA», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Бывшая спортсменка отметила, что заявления других людей стоит игнорировать.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало письмо с рекомендациями по соответствию.