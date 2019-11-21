Исинбаева призвала игнорировать спекуляции о недопуске до ОИ-2020
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась мнением об информации о возможном недопуске России до Олимпийских игр 2020 года в Токио.
В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за расхождений данных московской лаборатории.
«Я призываю наших спортсменов ни в коем случае ничего не читать и не принимать близко к сердцу. Необходимо ждать заявлений от президентов ОКР, Международного олимпийского комитета и WADA», — цитирует Исинбаеву ТАСС.
Бывшая спортсменка отметила, что заявления других людей стоит игнорировать.
Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало письмо с рекомендациями по соответствию.