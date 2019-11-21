Косторная исполнила усложненный каскад на тренировке в Японии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/18/12791018/upload-RTS2TT2S-pic905-895x505-78774.jpg">

16-летняя российская фигуристка Алена Косторная выполнила каскад «тройной аксель-тройной тулуп» во время тренировки в Японии.

Напомним, что в Саппоро пройдет шестой этап серии Гран-при. Исполненный фигуристкой элемент ультра-си оценивается в 12,2 балла.

Стоит отметить, что в предыдущих выступления отечественная спортсменка прыгала тройной аксель лишь в сочетании с двойным тулупом, базовая стоимость этого каскада составляет 9,3 балла.

Этот элемент заявлен 16-летней фигуристкой и на предстоящую произвольную программу японского этапа.

Таким образом, для попадания в Финал серии Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших.

Ранее Анна Щербакова поведала, как фигуристки жульничают на взвешивании.