Тренер Альвареса прокомментировал слухи про договорной бой с Ковалевым

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Тренер действующего чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Рейносо поделился мнением о крайне противоречивых слухах в СМИ.

Многие эксперты и болельщики посчитали недавний поединок его подопечного с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалевым договорным.

«Как тренер и менеджер Альвареса, я хочу прояснить, что мы никого не обезвоживаем, не покупаем и не подстраиваем бои. Канело всегда адаптируется под соперника, и даже с Флойдом Мейвезером мы согласились встретиться в промежуточном весе.

Судя по всему, это ничто иное как намерения дискредитировать Сауля и минимизировать его достижения. Как настоящие фанаты-мексиканцы, мы должны гордиться тем, что в настоящий момент лучший боксер мира представляет нашу страну», — цитирует Рейносо BoxingScene.

Стоит отметить, что 2 ноября Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

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