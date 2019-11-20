Тренер Альвареса прокомментировал слухи про договорной бой с Ковалевым
Тренер действующего чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Рейносо поделился мнением о крайне противоречивых слухах в СМИ.
Многие эксперты и болельщики посчитали недавний поединок его подопечного с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалевым договорным.
«Как тренер и менеджер Альвареса, я хочу прояснить, что мы никого не обезвоживаем, не покупаем и не подстраиваем бои. Канело всегда адаптируется под соперника, и даже с Флойдом Мейвезером мы согласились встретиться в промежуточном весе.
Судя по всему, это ничто иное как намерения дискредитировать Сауля и минимизировать его достижения. Как настоящие фанаты-мексиканцы, мы должны гордиться тем, что в настоящий момент лучший боксер мира представляет нашу страну», — цитирует Рейносо BoxingScene.
Стоит отметить, что 2 ноября Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
Ранее латвийский боец UFC рассказал, как его дед победил немца на войне.