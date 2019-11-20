Суд по делу Ковалева об избиении женщины отложен

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев не предстанет перед судом в этом году.

Об этом сообщает BoxingScene.

Дата предварительного разбирательства в Верховном суде Калифорнии перенесена на 6 января 2020 года.

Ковалева обвиняют в нанесении тяжелых телесных повреждений девушке, которая отказала Сергею, — теперь спортсмену грозит до четырех лет тюремного заключения.

Стоит отметить, что 2 ноября Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Ранее бойцу Исмаилову предложили 7,5 млн рублей за реванш с Минеевым.