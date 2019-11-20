Мейвезер назвал бокс безжалостным спортом и отказался возвращаться

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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер не намерен возвращаться в бокс.

Но в то же время американец абсолютно не против прибыльных выставочных боев.

«Меня призывают вернуться, но здоровье прежде всего. Бокс — безжалостный спорт. За последние годы несколько парней погибло на ринге. Нужно знать, когда вешать перчатки на гвоздь. У меня была великая карьера.

Но я до сих пор путешествую и провожу выставочные бои. Могу зарабатывать на этом от $ 10 до $ 30 млн. Так я заработаю больше, чем подавляющая часть нынешних боксеров», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

Стоит отметить, что Флойд за карьеру провел 50 поединков, победив во всех из них.

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