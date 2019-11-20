Овечкин оценил шансы побить рекорд Грецки
Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о шансах побить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам за карьеру.
Достижение принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Грецки, на счету которого 884 заброшенные шайбы. В активе 34-летнего Овечкина 673 гола.
«Конечно, когда находишься не так далеко от каких-либо рекордов — понятное дело, что хочешь приблизиться к ним. Но, честно говоря, до рекорда мне еще далековато», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что капитан столичной команды вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ.