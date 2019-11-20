Футболисты «Спартака» отправятся в ОАЭ вместо США из-за проблем с визами
Московский «Спартак» сообщил, что клуб проведет сбор в ОАЭ и не выступит на турнире в США.
Российская команда должна была принять участие в Florida Cup, однако из-за проблем с визами США была вынуждена отказаться от выступления в соревнованиях.
«К сожалению для клуба, процесс оформления американских виз затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к заключительной части чемпионата России, — приводит слова генерального директора «Спартака» Томаса Цорна официальный сайт клуба.
Ранее министр спорта России Павел Колобков высказался о проблемах «Спартака» с получением виз США.