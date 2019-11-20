Оскорбившим Дзюбу фанатам хотят запретить посещение матчей

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России на чемпионате Европы 2020 года, передает ТАСС.

Во время матча отборочного этапа первенства континента болельщики выкрикивали оскорбления в адрес форварда.

«Те, кто занимались провокациями — не болельщики, им не место на арене. РФС сделает все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей национальной команды в Санкт-Петербурге на Евро-2020», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о поведении болельщиков в матче с Сан-Марино.