«Тоттенхэм» объявил состав тренерского штаба Моуринью

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Лондонский «Тоттенхэм» объявил состав тренерского штаба нового наставника команды Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте клуба.

Ассистентом португальского специалиста стал Жоау Сакраменту, Нуну Сантуш будет отвечать за работу с вратарями, Карлос Лалин назначен тренером по физподготовке, Рикардо Формозиньо и Джованни Серра займут роли тактического и технического аналитиков.

19 ноября было объявлено об отставке аргентинца Маурисио Почеттино, который возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью не был первым кандидатом на пост тренера «Тоттенхэма».