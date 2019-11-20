«Тоттенхэм» объявил состав тренерского штаба Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» объявил состав тренерского штаба нового наставника команды Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте клуба.
Ассистентом португальского специалиста стал Жоау Сакраменту, Нуну Сантуш будет отвечать за работу с вратарями, Карлос Лалин назначен тренером по физподготовке, Рикардо Формозиньо и Джованни Серра займут роли тактического и технического аналитиков.
19 ноября было объявлено об отставке аргентинца Маурисио Почеттино, который возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 года.
Ранее сообщалось, что Моуринью не был первым кандидатом на пост тренера «Тоттенхэма».