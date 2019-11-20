Уволенный тренер по боксу написал письмо Путину

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Старший тренер Волгоградской области по боксу Павел Дешевов написал открытое письмо на имя президента России Владимира Путина, передает Sport24.

Сообщалось, что специалиста хотели уволить за прогулы, однако сам он в то время находился на чемпионате Европы со своими учениками. Затем предложили перевести Дешевова в Волгоградскую областную школу олимпийского резерва. Для перевода тренеру было необходимо написать заявление об уходе по собственному желанию из училища. Тренер так и поступил, но вместо перевода остался без работы.

«В связи с наличием серьезных коррупционных нарушений в Волгоградской области сложилась катастрофическая обстановка в отношении детского спорта. Я и тысячи жителей региона просим помочь в решении этого вопроса», — говорится в письме Дешевова.

Ранее Путин поздравил сборную России по самбо с победой в медальном зачете чемпионата мира.