Уволенный тренер по боксу написал письмо Путину
Старший тренер Волгоградской области по боксу Павел Дешевов написал открытое письмо на имя президента России Владимира Путина, передает Sport24.
Сообщалось, что специалиста хотели уволить за прогулы, однако сам он в то время находился на чемпионате Европы со своими учениками. Затем предложили перевести Дешевова в Волгоградскую областную школу олимпийского резерва. Для перевода тренеру было необходимо написать заявление об уходе по собственному желанию из училища. Тренер так и поступил, но вместо перевода остался без работы.
«В связи с наличием серьезных коррупционных нарушений в Волгоградской области сложилась катастрофическая обстановка в отношении детского спорта. Я и тысячи жителей региона просим помочь в решении этого вопроса», — говорится в письме Дешевова.
Ранее Путин поздравил сборную России по самбо с победой в медальном зачете чемпионата мира.