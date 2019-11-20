Сборная России стала 4-й по количеству голов в отборе Евро-2020

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Сборная России стала четвертой командой по количеству голов в отборочном этапе чемпионата Европы – 2020.

За десять туров соревнований отечественная команда смогла оформить 33 гола, уступив по этому показателю Бельгии, которой принадлежит достижение в 40 голов, и Италии с Англией, у которых по 37 голов на счету.

Стоит отметить, что по количеству ударов подопечные Станислава Черчесова делят второе место со сборной Бельгии. За отборочный цикл отечественные футболисты смогли нанести 207 ударов по воротам соперников. Однако самой бьющей командой стала испанская, которая совершила 227 ударов.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам десяти туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия с 30-ю очками.

Ранее хавбек национальной команды Далер Кузяев высказался об игре Артема Дзюбы в матче с Сан-Марино.