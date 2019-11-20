Форвард «Тампы» Кучеров получил травму после мощного силового приема
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров получил травму после мощного силового приема в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз».
Эпизод произошел во втором периоде. Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн врезался в 26-летнего россиянина.
О степени серьезности повреждения информации в настоящий момент нет.
Видео эпизода доступно в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» выплатит форварду Илье Ковальчуку $2,65 млн.
Schenn demolished Kucherov, and the Lightning weren't very amused. #STLBlues pic.twitter.com/rlFtlBOIVM— STLSportsCentral (@stlsportscntrl) November 20, 2019