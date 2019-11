Форвард «Тампы» Кучеров получил травму после мощного силового приема

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров получил травму после мощного силового приема в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз».

Эпизод произошел во втором периоде. Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн врезался в 26-летнего россиянина.

О степени серьезности повреждения информации в настоящий момент нет.

Видео эпизода доступно в Twitter.

Schenn demolished Kucherov, and the Lightning weren't very amused. #STLBlues pic.twitter.com/rlFtlBOIVM