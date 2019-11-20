Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Подопечные Станислава Черчесова отправили пять безответных мячей в ворота Альдо Жуниора Симончини.
Голами в составе российской команды отметились Сергей Петров, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Николай Комличенко и Алексей Ионов.
По итогам отборочного турнира сборная России набрала 24 очка и заняла второе место в своей группе, пропустив вперед лишь бельгийцев.
Ранее сообщалось, что фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.
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Сан-Марино — Россия — 0:5.