Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года

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Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Подопечные Станислава Черчесова отправили пять безответных мячей в ворота Альдо Жуниора Симончини.

Голами в составе российской команды отметились Сергей Петров, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Николай Комличенко и Алексей Ионов.

По итогам отборочного турнира сборная России набрала 24 очка и заняла второе место в своей группе, пропустив вперед лишь бельгийцев.

Ранее сообщалось, что фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.

Футбол. Чемпионат Европы. Отборочный турнир.

Сан-Марино — Россия — 0:5.