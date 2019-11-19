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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин подарил двухлетнему малышу игровую шайбу.

Во время тренировочного занятия перед игрой с «Анахайм Дакс» 34-летний нападающий заметил маленького мальчика с плакатом, который попросил в качестве подарка на день рождения шайбу.

Овечкин любезно выполнил эту просьбу. Фото эпизода можно посмотреть в Twitter-аккаунте «столичных».

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о перспективах выступления форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в составе сборной России на Олимпийских играх 2022 года.