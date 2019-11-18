Мутко высказался о легионерах в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/513/11746513/RIAN_2942069.HR-pic905-895x505-7076.jpg">

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в российском спорте, передает ТАСС.

Министерство спорта России выпустило указ, согласно которому игроки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не являются легионерами. Также этот статус потеряли и белорусские спортсмены.

«Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России?» — заявил Мутко.

Примечательно, что в российском футболе действует лимит на легионеров. На поле во время матча не может находиться больше шести игроков другого государства.

Ранее бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной.