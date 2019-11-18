Драчев был категорически против нарушения отбора в сборную

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что изначально был против нарушения критериев отбора в сборную России на Кубок Мира, передает ТАСС.

16 ноября был представлен состав на этапы Кубка Мира. В сборную попала в том числе и биатлонистка Ирина Старых, которая пропустила централизованную подготовку. Согласно новым критериям, которые были приняты в октябре, спортсменка не могла попасть в национальную команду из-за этого.

«Если вы хотите мое мнение, то лично я был категорически против, меня тренеры уговаривали два часа. Я сразу сказал, что будет скандал, поскольку нарушаем критерии», — заявил он.

Ранее Драчев высказался о вероятных изменения в составе сборной России на Кубок Мира.