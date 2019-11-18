Емельяненко раскритиковал Макгрегора за оскорбления Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора, которые были направлены в адрес чемпиона UFC в легком весе, российского бойца Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.

Осенью Макгрегор приезжал в Москву и провел пресс-конференцию, во время которой оскорбил Нурмагомедова, а также дагестанский народ.

«Люди могут позволить себе допустить мерзость в отношении страны или в адрес семьи, уже не осталось ничего святого. Но так быть не должно, всегда нужно сохранять честь», — заявил Емельяненко.

Нурмагомедов и Макгрегор встречались осенью 2018 года, для россиянина это была первая защита титула. Российский боец победил своего соперника удушающим приемом.

Ранее отец Хабиба рассказал о раздражающем поведении москвичей.