Емельяненко раскритиковал Макгрегора за оскорбления Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора, которые были направлены в адрес чемпиона UFC в легком весе, российского бойца Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.
Осенью Макгрегор приезжал в Москву и провел пресс-конференцию, во время которой оскорбил Нурмагомедова, а также дагестанский народ.
«Люди могут позволить себе допустить мерзость в отношении страны или в адрес семьи, уже не осталось ничего святого. Но так быть не должно, всегда нужно сохранять честь», — заявил Емельяненко.
Нурмагомедов и Макгрегор встречались осенью 2018 года, для россиянина это была первая защита титула. Российский боец победил своего соперника удушающим приемом.
Ранее отец Хабиба рассказал о раздражающем поведении москвичей.