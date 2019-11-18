Роналду хочет побить мировой рекорд по голам в составе сборной

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду хочет побить рекорд экс-игрока национальной команды Ирана Али Даеи по количеству забитых за сборную мячей за сезон, передает «Би-би-си».

Напомним, что Даеи смог оформить 109 голов за 149 матчей сборной. Он считается лучшим бомбардиром в истории футбола среди сборных. В данный момент на счету Роналду 99 забитых мячей в 164 матчах за Португалию. Чтобы побить рекорд иранца 34-летнему футболисту нужно направить в ворота соперников еще 11 снарядов.

Стоит отметить, что сборная Португалии гарантировала себе путевку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, финишировав на втором месте групповой турнирной таблицы. Также из группы B вышла команда Украины.

Жеребьевка группового этапа финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Роналду побил собственный рекорд по количеству голов в сборной Португалии.