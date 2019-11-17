Мамаев не спас «Ростов» от поражения «Краснодару»

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«Ростов» проиграл «Краснодару» в товарищеском матче.

Встреча завершилась минимальной победой краснодарской командой — 1:0. Единственный мяч в этой встрече был забил на 7-й минуте игры, отличился Дмитрий Скопинцев.

За «Ростов» дебютировал полузащитник Павел Мамаев, который в сентябре вышел по условно-досрочному освобождению из колонии. Игрок провел на поле 53 минуты. Выйти за команду в официальном поединке хавбек сможет только после зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что отсидевший Мамаев проведет свой первый матч за новую команду.