Мамаев не спас «Ростов» от поражения «Краснодару»
«Ростов» проиграл «Краснодару» в товарищеском матче.
Встреча завершилась минимальной победой краснодарской командой — 1:0. Единственный мяч в этой встрече был забил на 7-й минуте игры, отличился Дмитрий Скопинцев.
За «Ростов» дебютировал полузащитник Павел Мамаев, который в сентябре вышел по условно-досрочному освобождению из колонии. Игрок провел на поле 53 минуты. Выйти за команду в официальном поединке хавбек сможет только после зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее сообщалось, что отсидевший Мамаев проведет свой первый матч за новую команду.