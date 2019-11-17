Отсидевший Мамаев проведет свой первый матч за новую команду

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Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с «Краснодаром».

Состав «Краснодара»: Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.

Запасные: Синицын, Мацукатов, Литвинов, Шершнёв, Апеков, Котов.

Состав «Ростова»: Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Еременко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Чернов, Козлов, Байрамян, Прошляков, Осинов, Безруков, Вербицкий, Ливаднов, Морозов.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени на стадионе «Краснодар».

Напомним, что в нынешнем году Павел Мамаев отбывал вместе с Александром Кокориным наказание в колонии за пьяную драку.

Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков исполнил лезгинку на праздновании свадьбы своего одноклубника.