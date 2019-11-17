Черчесов вышел на второе место по количеству игр во главе сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вышел на второе место по количеству игр во главе национальной команды. Об этом сообщает Sport24.

После игры с Бельгией, на счету Черчесова 40 матчей на посту наставника сборной России. По этому показателю он обогнал голландского специалиста Гуса Хиддинка, который тренировал главную команду страны на протяжении 39 игр.

Лидирует же по данному показателю Олег Романцев. Он был главным тренером российской сборной в 60 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020.