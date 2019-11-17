Эксперт Бубнов не понимает восторгов вокруг сборной России
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России в матче против Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Sportbox.
По его словам, если бы подопечные Роберто Мартинеса играли в полную силу, то счет матча мог бы быть гораздо крупнее.
«Не понимаю большой радости от игры. Мы так и не смогли обыграть ни одну топовую сборную. Бельгийцы даже в первом тайме не демонстрировали максимум своих способностей, не говоря уже о втором. Сыграй они на полную — мы бы пропустили еще больше», — сказал Бубнов.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал уровень российских игроков национальной команды.