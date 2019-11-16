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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своей карьере, передает «Чемпионат.com».

Именитый нападающий, говоря о завершении карьеры, заявил, что пока даже не думает об этом, а хочет играть как можно дольше.

«Я не думаю об этом. Это не то, что я чувствую сейчас. Я в одной лодке вместе с Томом Брэди. Мы будем выступать до тех пор, пока можем ходить», — передает его слова обозреватель Дейв Макменамин в Twitter.

Том Брэди, на одну ступень с коротком поставил себя баскетболист, играет в американский футбол. Спортсмену уже исполнилось 42 года.

Ранее сообщалось, что «Орландо» дома победил «Филадельфию» в НБА.