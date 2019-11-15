Тарасова оценила выступление Медведевой в короткой программе

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Двукратная чемпионка мира набрала 76,93 балла и заняла первое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

«Лучший ее прокат в этом году, очень чистый, все сделала. Брайан Орсер так дышал и мы тоже вместе с ним дышали. Хотим, чтобы она восстановила все, не боялась, не падала. Она посвящает себя этому», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Специалист заявила, что Медведева является примером для всех, кто хочет заниматься фигурным катанием долго.

Ранее спортсменка прокомментировала слова своего тренера Брайана Орсера, заявившего, что спортсменка находится в лучшей форме.