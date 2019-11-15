Медведева лидирует на этапе Гран-при в Москве, Трусова — вторая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/768/12812768/RIAN_6073304.HR-pic905-895x505-7283.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.

За свое выступление спортсменка набрала 76,93 балла. Второе место занимает еще одна представительница России Александра Трусова (74,21), третий результат показала американка Мэрайя Белл (67,11).

Россиянка Станислава Константинова (54,36) располагается на 11-й строчке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Произвольные прокаты фигуристки представят 16 ноября.

Ранее сообщалось, что Трусова упала перед началом короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Фигурное катание. Гран-при. Москва. Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) — 76,93;

2.Александра Трусова (Россия) — 74,21;

3. Мэрайя Белл (США) — 67,11...

11. Станислава Константинова (54,36).