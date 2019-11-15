Медведева лидирует на этапе Гран-при в Москве, Трусова — вторая
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.
За свое выступление спортсменка набрала 76,93 балла. Второе место занимает еще одна представительница России Александра Трусова (74,21), третий результат показала американка Мэрайя Белл (67,11).
Россиянка Станислава Константинова (54,36) располагается на 11-й строчке.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Произвольные прокаты фигуристки представят 16 ноября.
Ранее сообщалось, что Трусова упала перед началом короткой программы на этапе Гран-при в Москве.
Фигурное катание. Гран-при. Москва. Женщины. Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) — 76,93;
2.Александра Трусова (Россия) — 74,21;
3. Мэрайя Белл (США) — 67,11...
11. Станислава Константинова (54,36).