WADA и российские эксперты обсудили изменения данных московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) встретилась с российскими экспертами и обсудила с ними изменения в базе данных московской лаборатории, передает ТАСС.

По итогам встречи представители антидопингового агенства составят отчет для комитета по соответствию WADA. На его основе будет сформирована рекомендация исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что заседание комитета по соответствию пройдет 17 ноября. В случае, если рекомендация будет подготовлена к этой дате, исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании, которое пройдет 9 декабря.

Ранее спортивный юрист заявил, что РУСАДА нужно вычислить «оборотней» в своей организации.