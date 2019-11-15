Российские фигуристы лидируют после короткой программы на этапе Гран-при
Российский фигурист Александр Самарин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.
За свое выступление спортсмен получил 92,81 балла. Даже несмотря на падение с четверного флипа, фигурист обошел соперников за счет более сложной программы.
Вторым идет участник зимних Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Дмитрий Алиев. Он также ошибся один раз, сделав каскад тройной лутц + тройной тулуп вместо четверной лутц + тройной тулуп и заработав 90,64.
Третье место занимает дебютант взрослой серии Гран-при Макар Игнатов, получивший за свой прокат 87,54 балла. Он допустил только одну ошибку — степ-аут на тройном акселе.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Произвольные прокаты спортсмены исполнят завтра в 13.30 по московскому времени.
Ранее фигуристы узнали порядок своих выступлений в произвольной программе.
Фигурное катание. Гран-при. Москва. Мужчины. Короткая программа
1. Александр Самарин (Россия) — 92,81;
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 90,64;
3. Макар Игнатов (Россия) — 87,54.