Российские фигуристы лидируют после короткой программы на этапе Гран-при

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Российский фигурист Александр Самарин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

За свое выступление спортсмен получил 92,81 балла. Даже несмотря на падение с четверного флипа, фигурист обошел соперников за счет более сложной программы.

Вторым идет участник зимних Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Дмитрий Алиев. Он также ошибся один раз, сделав каскад тройной лутц + тройной тулуп вместо четверной лутц + тройной тулуп и заработав 90,64.

Третье место занимает дебютант взрослой серии Гран-при Макар Игнатов, получивший за свой прокат 87,54 балла. Он допустил только одну ошибку — степ-аут на тройном акселе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Произвольные прокаты спортсмены исполнят завтра в 13.30 по московскому времени.

Ранее фигуристы узнали порядок своих выступлений в произвольной программе.

Фигурное катание. Гран-при. Москва. Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) — 92,81;

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 90,64;

3. Макар Игнатов (Россия) — 87,54.