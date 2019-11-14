Adidas дал необычное объяснение перевернутому флагу России на форме сборной

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Представители немецкого бренда Adidas дали объяснение тому, что расположенный на рукавах футболок формы сборной России флаг перевернут.

Как утверждают дизайнеры, это было сделано для того, чтобы флаг страны верно выглядел в моменты, когда футболисты поднимают руки.

«Цвета российского национального флага — ключевой элемент дизайна новой экипировки. Таким образом, при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола, цвета выстраиваются в флаг России. И в правильном положении флагов во время побед и состояла задача дизайнеров», — цитирует представителей Adidas Агентство городских новостей «Москва».

Они отметили, что цвета, присутствующие во флаге Российской Федерации, также используются Францией, Сербией и Голландией.

«Мы создали форму для побед, с надеждой, что такое дизайнерское решение станет мотивацией для игроков российской сборной», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России.