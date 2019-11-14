Непобежденного бойца UFC из России арестовали по делу о похищении человека

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дмитрий Сосновский был арестован в Москве по делу о похищении человека. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Пресненского суда, который и выписал постановление об аресте, уголовное дело, по которому был арестован спортсмен, связанно со статьей УК РФ ч. 3 ст. 126 — «Похищение человека группой лиц».

Информация была также подтверждена адвокатом бойца смешанного стиля (MMA) Равиля Саберова.

«Да, его действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Пока он арестован на два месяца. Но кроме Дмитрия по этому делу проходят еще пять человек. И все они тоже под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тыс. рублей у представителя коммерческой организации», — поделился правозащитник, отметивший, что действия его подзащитного были неправильно квалифицированы.

Саберов утверждает, что лично видел записи с камер наблюдения, опираясь на которое, он может вменять клиенту максимум — самоуправство.

Напомним, что на счету Сосновского 11 побед в 11 боях в MMA. В марте 2018 года боец дебютировал в UFC, победил британца Марка Годбира и с тех пор не выходил в октагон.

Ранее сообщалось, что адвокат игрока «Ростова» Павла Мамаева изъявил желание обжаловать приговор в кассационном суде.