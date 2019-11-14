Джастин Бибер спародировал тренировку хоккеиста Панарина

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Звездный певец Джастин Бибер сыграл в хоккей со своим котом.

В Twitter-аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) появилось видео, намекающее на то, что в таком же стиле со своей собакой в хоккей играл российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Стоит отметить, что отечественный спортсмен перебрался в новую команду в июле. Теперь Панарина зарабатывает $ 11,642 млн в год — он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты, и первым россиянином по данному показателю.

Ранее «Сент-Луис» вызвал россиянина Костина в НХЛ.