Тренер «Уфы» Евсеев согласился со скандальным высказыванием Гончаренко

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев согласился со скандальным высказыванием наставника столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, который при помощи нецензурной лексики высказал свое недовольство работой арбитров на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на программу «Футбол России».

По его словам, некоторые арбитры не способны видеть другие мнения, кроме своего собственного.

«Я полностью согласен с Гончаренко. Ошибки бывают, от человеческого фактора никто не застрахован. Но некоторые арбитры реально не в состоянии оценить свою работу нормально, они видят только свое собственное мнение», — сказал Евсеев.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о том, как проходит сбор национальной команды в Сочи.