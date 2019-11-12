Тренер «Уфы» Евсеев согласился со скандальным высказыванием Гончаренко
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев согласился со скандальным высказыванием наставника столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, который при помощи нецензурной лексики высказал свое недовольство работой арбитров на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на программу «Футбол России».
По его словам, некоторые арбитры не способны видеть другие мнения, кроме своего собственного.
«Я полностью согласен с Гончаренко. Ошибки бывают, от человеческого фактора никто не застрахован. Но некоторые арбитры реально не в состоянии оценить свою работу нормально, они видят только свое собственное мнение», — сказал Евсеев.
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