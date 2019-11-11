Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА «Новости».

В сентябре стало известно, что международная организация подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

По словам функционера, манипуляции с данными практически видно воочию. Риди заявил, что после доклада экспертов, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. После этого у России будет 21 день на то, чтобы согласиться с решением WADA.

«Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде», — цитирует Риди RFI.

Ранее глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх.