Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА «Новости».
В сентябре стало известно, что международная организация подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
По словам функционера, манипуляции с данными практически видно воочию. Риди заявил, что после доклада экспертов, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. После этого у России будет 21 день на то, чтобы согласиться с решением WADA.
«Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде», — цитирует Риди RFI.
Ранее глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх.