Брат Хабиба извинился за поражение в дебютном бою в UFC
Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар прокомментировал неудачный дебют в организации, передает Sport24.
На турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве 9 ноября, россиянин проиграл удушающим приемом немцу Давиду Заваде. Этот бой стал первым для спортсмена в промоушене.
«Никаких оправданий, проиграл бой по своей вине. Был готов очень хорошо, наша команда вложила в меня много труда. Хочу извиниться перед ними и, конечно же, перед моими болельщиками», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Боец отметил, что постарается лучше подойти к следующему поединку.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов, дядя и тренер Абубакара, прокомментировал поражение спортсмена.
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Никаких оправданий, я проиграл бой по своей вине, был очень хорошо готов, команда наша вложила в меня много труда, перед ними хочу извинится, и конечно же перед моими болельщиками. Может следующий раз повезёт, постараюсь лучше подойти к следующему бою. Скоро увидимся.