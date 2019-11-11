Владелец «Спартака» назвал причину отказа США в выдаче виз футболистам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/10731665/RIAN_03092519.HR.ru-pic905-895x505-33773.jpg">

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не расстроен из-за проблемами с получением американских виз игроками команды.

Ранее сообщалось, что красно-белые планируют отказаться от участие в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет с 13 по 20 января в Орландо из-за того, что посольство США отказывается выдавать визы футболистам.

«Совсем не расстраивает. Почему они решили отказать? Это никак не связано со клубом, это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, «Спартак» является их заложниками», — цитирует Федуна сайт kp.ru.

Ранее в Госдуме высказались о проблеме с получением виз США игроками «Спартака».