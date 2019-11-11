УЕФА осудил проявление расизма в матче чемпионата Украины

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В Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА) прокомментировали инцидент, который произошел в матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», сообщает «РБК-Спорт».

Во втором тайме болельщики начали оскорблять игрока донецкого клуба Тайсона. В ответ футболист показал фанатам неприличный жест и выбил мяч в их сторону. Главный арбитр встречи прервал матч, а игроку «Шахтера» показал красную карточку.

«УЕФА осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма», — заявили в УЕФА.

В организации отметили, что борьба с расизмом и дискриминацией является одной из приоритетных тем УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков.