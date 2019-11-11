В UFC попробуют организовать бой Хабиба в России

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Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу рассказал о планах промоушена организовать поединок Хабиба Нурмагомедова в России.

Сообщается, что переговоры на эту тему уже ведутся.

«Процесс работает, несмотря на разницу с Россией во времени. Это возможно», — приводит слова Шоу ТАСС.

Стоит отметить, что непобежденный действующий чемпион UFC (28-0) провел последний поединок в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Ранее отец Хабиба обвинил Абубакара Нурмагомедова в безответственности.