Глушаков подал в суд иск на бывшую жену о защите чести и достоинства
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал на экс-супругу иск о защите чести и достоинства, передает «Чемпионат».
Судебные разбирательства со своей бывшей женой Дарьей продолжаются с осени 2018 года.
Как сообщил телеграм-канал Mash, на сей раз 32-летний спортсмен не оценил высказываний бывшей жены Дарьи в прессе. Суд уже назначил дату рассмотрения иска по поводу компенсации за переживания.
Стоит отметить, что футболист в нынешнем сезоне отыграл 11 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.