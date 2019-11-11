Блогер транслировал боксерский поединок через отражение очков

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Один из пользователей YouTube крайне оригинально транслировал поединок между блогерами KSI и Логаном Полом.

Делал это мужчина через отражение очков, сообщает портал Sport Bible.

Помимо этого, он описывал происходящее на ринге, из-за чего руководство видеохостинга DAZN сочло это не за пиратскую трансляцию, а за комментарий поединка.

Стоит отметить, что в прошедшем 10 ноября матче-реванше КSI победил Логана Пола раздельным решением судей.

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