Блогер транслировал боксерский поединок через отражение очков
Один из пользователей YouTube крайне оригинально транслировал поединок между блогерами KSI и Логаном Полом.
Делал это мужчина через отражение очков, сообщает портал Sport Bible.
Помимо этого, он описывал происходящее на ринге, из-за чего руководство видеохостинга DAZN сочло это не за пиратскую трансляцию, а за комментарий поединка.
Стоит отметить, что в прошедшем 10 ноября матче-реванше КSI победил Логана Пола раздельным решением судей.
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