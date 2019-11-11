Ковалев поразился реакцией «диванных экспертов» на проигрыш Канело

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Бывший трехкратный чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился мнением относительно болельщиков, раскритиковавших его выступление в поединке с Саулем Альваресом, передает «Чемпионат».

3 ноября россиянин был нокаутирован Канело и, как итог, лишился титула по версии WBO.

«Я удивлен мнением диванных экспертов касаемо моего боя. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю!

Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. За все слава Богу», — написал боксер в Instagram.

Ранее британец Сондерс нокаутировал Касереса и защитил титул чемпиона WBO.