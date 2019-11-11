Орсер: Медведева находится в лучшей форме в жизни

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Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, поведал о подготовке своей подопечной к этапу Гран-при в Москве.

Он отметил, что российская фигуристка переживает один из лучших этапов своей карьеры в плане физической формы.

«По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше — надеюсь, мы увидим плоды этих усилий.

Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у неё дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется... Мы надеемся на лучшее!» — приводит слова Орсера ТАСС.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Медведева участвовала в этапе Гран-при в Канаде, где заняла пятое место.

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